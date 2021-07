Tampona un'auto, si ferisce ma scappa

PADOVA - Tampona un’auto in sella alla propria moto, cade a terra violentemente, ma si rialza e scappa. L’episodio è accaduto ieri sera, giovedì, alle 20.30 in via Roma ad Albignasego, in provincia di Padova.

L'auto era guidata da Un 58enne padovano in compagnia della moglie e del figlio ed è stata tamponata dalla Honda 600 intestata ad una donna slava ma guidata da un uomo.

Lo schianto è stato molto violento tanto che il centauro è stato sbalzato a circa 8 metri di distanza dal luogo dell'impatto. Ferito a una gamba, invece di farsi soccorrere, il centauro si è alzato e ha tagliato la corda. L'uomo però è stato immortalato in una fotografia scattata da un testimone con il proprio cellulare e in questo momento il è ricercato in tutta la zona.