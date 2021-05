Tampona un tir col furgone e muore

PORTOGRUARO - Incidente lungo l’A4 oggi alle 15.20 tra un furgone con targa romena e un Tir direzione Trieste.



Deceduto l’autista del furgone. È accaduto nel tratto tra i caselli di San Stino di Livenza e Portogruaro.



Il furgone è finito sotto il camion: l’autista è rimasto schiacciato. Sul posto Vigili del fuoco con i sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza e l'elicottero. Sul posto anche la Polizia autostradale e gli ausiliari del traffico.



Il tratto autostradale A4 San Stino di Livenza – Nodo di Portogruaro in direzione Trieste è stato chiuso. Nel tratto erano stati segnalati dai pannelli a messaggio variabile rallentamenti a causa dell’intenso traffico di rientro dei mezzi commerciali, come sempre avviene nelle giornate di giovedì e venerdì.



Al momento (ore 16,30) si segnalano code tra Cessalto e San Stino con uscita obbligatoria a San Stino per chi è diretto a Trieste.



Nella stessa direzione, ma nel tratto a tre corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, un camion ha investito un uomo che stava riparando la ruota del camper in corsia di emergenza. L’incidente è avvenuto alle ore 15,00. Sul posto i sanitari, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete.