Tampona un camion e distrugge l'auto: gravissimo in ospedale

VICENZA - Incidente alle 5 di stamane nella galleria dei Monti Berici tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano.



Ferito un giovane di 22anni, al volante di una Mercedes classe A, che ha tamponato un autoarticolato ed è rimasto incastrato a seguito dell’urto nell’abitacolo completamente deformato.



Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno liberato il ragazzo con cesoie e divaricatori. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM che l’ha stabilizzato per poi essere trasferito in codice rosso in ospedale.



Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.