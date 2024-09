Tamberi vince gara alto a 'Palio della Quercia' Gimbo sale a 2.29 e batte Beckford. 'Mi sono divertito'

TRENTO - Si prende la scena Gianmarco Tamberi nell'edizione numero 60 del Palio Città della Quercia a Rovereto.

Il campione mondiale ed europeo dell'alto conquista la vittoria con 2,29 al secondo tentativo, salutato dagli applausi del pubblico in visibilio, a pochi giorni dal 2,27 del terzo posto al Golden Gala di Roma.

È una bella serata in Trentino per Gimbo che piazza la misura decisiva dopo aver superato anche 2,26 alla seconda prova mentre il giamaicano Romaine Beckford ci era riuscito alla prima sbagliando poi a 2,29.

La gara del fuoriclasse azzurro si chiude con tre errori a 2,35 ma può comunque sorridere: "Sono molto contento perché fa sempre piacere vincere in casa - le parole del marchigiano delle Fiamme Oro - anche se la stanchezza comincia a farsi sentire e l'ultimo periodo è stato davvero difficile. Mi sono divertito tantissimo".

Finisce terzo Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) con 2,23 alla prima uscita dopo aver sfiorato il podio olimpico (quarto a Parigi)