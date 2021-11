A Taiwan i gatti mangiano bachi da seta

TAIWAN - “I bachi da seta non sono mai stati così appetitosi”: direbbero i gatti soriani, se solo potessero parlare. I 15 felini, residenti a Mao Thai Thai Cat Cafe di Taiwan, ricoprono il ruolo di assaggiatori di un’innovativa pietanza a base di bachi da seta, sviluppata da degli esperti di Miaoli.

Gli scienziati affermano che questa particolare creazione aiuterebbe i nostri amici a quattro zampe ad eliminare i batteri intestinali dannosi e a ridurre l’odore sgradevole delle feci, senza però sacrificare l’ottimo gusto che di solito caratterizza il loro alimenti. Presenta, infatti, sapori comuni al manzo, al pesce e al tonno e permette agli animali di avere livelli di energia più alti rispetto a quelli dati dai consueti cibi in scatola.

L’invenzione è stata partorita direttamente dalla stazione di ricerca agricola di Miaoli, famosa struttura secolare, che presenta un paesaggio del tutto particolare: 136 diversi tipi di lombrichi provenienti da tutto il mondo e numerosi bachi da seta che si contorcono mangiando le foglie di gelso, compongono l’immagine pittorica dell’istituto. Ma non è finita qui. Gli esperti spiegano che per spingere i vermi a produrre più proteine, li sottoporrebbero, seguendo una tecnica già sperimentata, a delle situazioni di pericolo.

L’importante iniziativa permette a molti produttori di seta di ricavare profitto anche da un altro mercato, quello del cibo per gatti, in modo da far fronte ad un settore non più redditizio come quello della seta. Infatti, mentre in precedenza il baco costituiva materiale di scarto, adesso diventerebbe l’ingrediente principale di un piatto gourmet per i mici. Liao Chiu-hsun, un ricercatore, afferma l’importanza di utilizzare tutte le parti della produzione: le foglie di gelso sono già impiegate per fare il tè, mentre i bozzoli sono adoperati per i prodotti cosmetici.

Insomma, si presenta a Taiwan un’opportunità di mercato più che redditizio, considerando che il giro d’affari del cibo per animali ruota attorno al miliardo di dollari. Un business che non rimarrà certo circoscritto al solo territorio nazionale, ma potrebbe espandersi anche internazionalmente a paesi come Corea del Sud, Giappone, Thailandia e Stati Uniti, che hanno già mostrato interesse per il nuovo prodotto.

Malgrado il costo più elevato della pietanza rispetto a quelle normalmente presenti in commercio, la sensazione è quella che “i proprietari di animali domestici di oggi siano più concentrati sugli ingredienti” di una volta, afferma Eva Liu amministratore delegato dell’azienda produttrice, che investe sul progetto basandosi sui palati sopraffini dei felini e dei loro proprietari.