Taglio del nastro per il "Villaggio degli Gnomi"

SAPPADA (UDINE) - Martedì alla presenza dell'Assessore Regionale Pierpaolo Roberti, del Presidente Confindustria Giovani Matteo Di Giusto, del Sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer sono stati inaugurati alcuni interventi di valorizzazione dell'offerta turistica di Sappada/Plodn, dedicata in particolare a bambini e famiglie.

Gli interventi realizzati hanno riguardato la messa in sicurezza e il rifacimento dell'illuminazione del percorso delle Cascatelle, la realizzazione della nuova area ludica del parco Pineta con l'installazione di nuovi giochi della ditta Legnolandia. L'occasione ha permesso di visitare anche il cantiere dell'Orrido dell'Acquatona dove si sta provvedendo a completare il nuovo ponte in legno e le passerelle sospese, e le scalette per consentire la visita della forra; l'intervento è finanziato dalla Regione e sarà completato a breve. L'ultimo intervento inaugurato riguarda l'area del parco Daini e la nuova area ludica del Villaggio degli Gnomi.

Il progetto nato dopo Vaia e da subito sostenuto da Confindustria Giovani con la raccolta fondi organizzata dopo la tempesta, ha riguardato la realizzazione di alcune baite gioco in legno realizzate dalla locale impresa edile Tosetto Cristian e la successiva installazione di giochi della ditta SunKid, sostenuta dal Comune di Sappada, dal Consorzio BIM Tagliamento e dalla Comunità di Montagna della Carnia. L'area gioco è stata completata dalla Cooperativa Cadore, e in seguito arricchita da ulteriori attività realizzate dai volontari della locale Pro Loco, che saranno presentate a breve con il Fantabosco.

L'area gioco aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio, i bambini potranno divertirsi con la pallina in legno degli gnomi e vivere tante altre avventure. L'inaugurazione è stata anche un momento affettivo, poichè il Villaggio degli Gnomi collabora con il progetto la Scia di Pera, ideato in memoria dell'amico Pera. Il nobile scopo del Progetto "Villaggio degli Gnomi” permetterà di devolvere il ricavato alla ricerca medica. "Oggi abbiamo avuto il piacere di inaugurare vari interventi nati per i bambini, volti al potenziamento dell'offerta turistica per le famiglie; ringrazio la Regione e l'Assessore Roberti per la presenza, sostegno e collaborazione. Ringrazio Matteo di Giusto in rappresentanza di Confindustria Giovani, che con il ricavato delle donazioni post Vaia ha da subito sostenuto l'iniziativa.

Ringrazio anche il nostro Don Gianluca per la benedizione e per le e parole spese per questo progetto. Un doveroso ringraziamento a tutte le ditte e ai volontari che hanno collaborato e che si sono resi disponibili per il prosieguo e ulteriore sviluppo del progetto. Penso sia stata una bella sinergia tra amministrazioni, imprese e volontari e speriamo che i bambini ne siano contenti. Sono inoltre orgoglioso che l'iniziativa consenta di sostenere la Ricerca e ci permetta di ricordare il nostro amico Pera, ma non solo. Come Amministrazione stiamo lavorando a ulteriori progetti sempre volti alle famiglie e bambini, ma non sveliamo ancora nulla, ci saranno varie sorprese" dichiara il Sindaco.