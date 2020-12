Svincolo A27 Vittorio Nord presto in sicurezza

VITTORIO VENETO – Partiti i lavori di messa in sicurezza dello svincolo dell’A27 Vittorio Veneto nord con la statale Alemagna poco dopo l’abitato di Savassa. La criticità emersa per questo incrocio, evidenziato da svariati incidenti stradali anche mortali, è la scarsa visibilità per le auto in uscita dall’autostrada che si immettono sulla viabilità cittadina. Fin dal suo insediamento, nel giugno 2019, la giunta Miatto ha portato all’attenzione di Autostrade la criticità.

«L’intervento principale che viene eseguito è quello di arretrare il guardrail, così da migliorare la visibilità per gli automobilisti in uscita dall’A27 che si immettono nella statale – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan -. Da quando è stato installato il guardrail a tripla onda, più alto, gli incidenti in questo svincolo sono aumentati». La criticità è avere la giusta visibilità sui mezzi che arrivano da nord.

«L’area di svincolo – conclude Fasan - è stata ripulita, è stato arretrato il guardrail e spostati i vari cartelli. Autostrade ha ben recepito la nostra richiesta e puntuale è stato il suo intervento».