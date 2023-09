Sviene in un negozio, aveva ovuli di cocaina ed eroina

VENEZIA - Numerosi ovuli contenenti cocaina ed eroina sono stati scoperti nell'intestino di un uomo che si è accasciato a terra in un negozio nella zona della stazione ferroviaria di Mestre (Venezia). L'episodio è avvenuto la scorsa settimana, ed è stato reso noto oggi. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria, che ha scoperto che l'uomo aveva ingerito gli ovuli, ed è stato indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle stazioni di Mestre e Padova, gli agenti della Polfer sono intervenuti per la presenza di alcuni gruppi di cittadini del Medio Oriente, tutti privi di documenti di identificazione, che hanno chiesto la protezione internazionale; sono stati quindi invitati a presentarsi all'Ufficio Immigrazione delle Questure. Tra gli altri servizi svolti dalla Polfer, a Venezia S. Lucia sono state denunciate alcune donne, originarie dell'est Europa, dedite alla commissione di reati predatori; a settembre sono state 23 le denunce per la mancata osservanza del foglio di via obbligatorio, otto delle quali a carico della stessa persona. Da agosto, infine, sono stati controllati anche diversi "portabagagli", con una decina di multe agli abusivi, oltre a due denunce per il reato di minaccia.