Svezia nella Nato, ingresso è ufficiale

La Svezia entra oggi ufficialmente a far parte della Nato, diventando così il 32esimo membro della Alleanza Atlantica. Come spiegato stamane dalla Casa Bianca in una nota, ''l'adesione svedese alla Nato renderà gli Stati Uniti e tutti i nostri alleati più sicuri''.



''Il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg mi ha appena informato che tutti gli stati membri della Nato hanno accettato il nostro protocollo di adesione e ha invitato la Svezia ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. La Svezia diventerà presto il 32esimo membro della Nato'', il tweet del primo ministro svedese Ulf Kristersson.



Il quotidiano svedese The Local ha spiegato che il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijarto, è volato negli Stati Uniti per consegnare alla Svezia i documenti necessari per la ratifica. Anche il primo ministro svedese e il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom sono a Washington da ieri. Lunedì 11 marzo è prevista la cerimonia dell'innalzamento della bandiera svedese presso la sede della Nato a Bruxelles.



"È ufficiale: la Svezia è ora il 32esimo membro della Nato e prende il posto che le spetta al nostro tavolo. L'adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più sicura e l'intera Alleanza più sicura. Non vedo l’ora di issare la loro bandiera lunedì al quartier generale della Nato", scrive Stoltenberg su X.



Con l'ingresso della Svezia, "la Nato è più unita, determinata e dinamica che mai", dice in una nota il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ricordando che "75 anni fa, quando gli Stati Uniti e altre 11 nazioni si unirono per fondare l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, il presidente Truman disse che l'Alleanza 'avrebbe creato uno scudo contro l'aggressione e la paura dell'aggressione'. Oggi, quello scudo e la sicurezza transatlantica sono più forti che mai con l'ingresso formale della Svezia alla Nato".



Biden ribadisce che "quando Putin ha lanciato la sua brutale guerra di aggressione contro il popolo ucraino, pensava di poter indebolire l'Europa e dividere la Nato. Invece, nel maggio del 2022, Svezia e Finlandia hanno preso la storica decisione di chiedere la piena adesione alla Nato", che continuerà "a difendere la libertà e la democrazia per le generazioni a venire".