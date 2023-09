Sversata sostanza chimica, due persone intossicate

VERONA - Due persone sono rimaste intossicate oggi nel Laboratorio di Fitopatologia della Regione Veneto, a Buttapietra (Verona). I Vigili del fuoco sono stati allertati poco dopo le 13 in seguito allo sversamento di una sostanza chimica che viene utilizzata nelle analisi di laboratorio. L'allarme è scattato perché la sostanza rovesciata accidentalmente è corrosiva e altamente tossica. Il piano di sicurezza ha portato all'immediata evacuazione di tutto lo stabile sede del Laboratorio della Regione. I due operatori intossicati sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. I vigili del fuoco, intervenuti anche con il Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) hanno messo in sicurezza l'area.