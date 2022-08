Sversamento olio combustibile, stop alla balneazione

MONFALCONE (GORIZIA) - Balneazione temporaneamente vietata lungo la spiaggia di Marina Julia a causa dello sversamento in mare di olio combustibile pesante: lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco di Monfalcone (Gorizia), Anna Maria Cisint, e valida fino alle 10 di oggi, mercoledì 24 agosto.

L'ordinanza fa riferimento a "una nota pec della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Monfalcone" giunta oggi e "avente ad oggetto 'sversamento di heavy fuel oil'". Nella nota "si comunicava lo sversamento di quantità al momento non nota di heavy fuel oil durante le operazioni di bunkeraggio alla M/V Al Saad, bandiera Marshall Islands".

Dopo aver accertato la "presenza della sostanza oleosa nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Marina Julia, nelle more delle verifiche e delle operazioni di bonifica attualmente in atto", è stato "ritenuto di dichiarare la temporanea non idoneità alla balneazione delle acque marine e di ordinare il divieto di balneazione delle acque nel tratto in corrispondenza del litorale di Marina Julia". Per i trasgressori, riporta l'ordinanza, sono previste sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro.