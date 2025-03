Svenuta per un malore, si risveglia e colpisce un’operatrice della Croce Rossa

BOLZANO – Un’aggressione inattesa ha scosso Bolzano: una donna di 44 anni, di origine brasiliana, ha colpito con un pugno al volto un’operatrice della Croce Rossa, che la stava soccorrendo dopo un malore nei pressi di una fermata dell’autobus. La paziente, inizialmente svenuta, è stata assistita dai sanitari e fatta salire in ambulanza per controlli. Al risveglio, però, ha reagito in modo violento, colpendo la soccorritrice e tentando di fuggire. La sua corsa si è interrotta nei pressi di Ponte Roma, dove è stata bloccata dalla Polizia.



Dagli accertamenti è emerso che la donna era irregolarmente presente in Italia e aveva precedenti per violenza. Dopo l’arresto, è stata accompagnata in Questura. Il Questore Paolo Sartori ha emesso un decreto di espulsione, che verrà eseguito al termine della pena.