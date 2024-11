Sventato all'ultimo il furto al negozio di elettronica: ladri in fuga

PADOVA - Nella notte di martedì 26 novembre 2024, la Polizia di Stato di Padova ha sventato un furto in un negozio di elettronica nella zona Stanga. Intorno alle 3:50, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un controllo di routine in via Venezia, ha notato un’auto nera parcheggiata in modo sospetto: lo sportello anteriore destro era aperto, il veicolo era rivolto verso la strada con i fari di posizione accesi e la parte posteriore vicina all’ingresso del negozio.

Gli agenti si sono accorti della presenza di tre persone, con il volto coperto, che stavano caricando oggetti nell’auto. Alla vista della pattuglia, i tre sono scappati a piedi in diverse direzioni. Avvicinandosi al negozio, i poliziotti hanno trovato una vetrata infranta, distrutta con una grossa mazza da cantiere abbandonata a terra, successivamente sequestrata.

Nell’auto, che era stata rubata poco prima nella stessa zona, gli agenti hanno trovato cinque computer portatili e altro materiale tecnologico per un valore complessivo stimato intorno ai 18.000 euro. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare del negozio.

Immediatamente, la Polizia ha avviato le ricerche dei tre fuggitivi, mentre sul posto sono intervenuti esperti del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per analizzare la scena del crimine e raccogliere prove utili. Anche la Squadra Mobile della Questura di Padova è stata coinvolta per approfondire le indagini.

L’auto utilizzata dai ladri è stata sequestrata e verrà sottoposta a ulteriori accertamenti per risalire ai responsabili del tentato furto. Le indagini proseguono per identificare i tre malviventi.