Svenimento nello Studio Ovale, interrotto il discorso di Trump

STATI UNITI - Attimi di tensione alla Casa Bianca durante un incontro con la stampa: una ragazza è svenuta nello Studio Ovale mentre l’ex presidente Donald Trump stava parlando.



L’episodio si è verificato giovedì 18 aprile, durante la cerimonia di giuramento del dottor Mehmet Oz come nuovo responsabile dei Centers for Medicare and Medicaid Services.



Immediato l’intervento dello staff e della sicurezza: la giovane è stata soccorsa mentre i membri della stampa venivano accompagnati fuori dalla sala per ragioni di sicurezza.