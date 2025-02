Suv finisce sul marciapiede e centra una bambina di 10 anni: è grave in ospedale

VICENZA - Una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata investita da un Suv mentre camminava su un marciapiede a Creazzo, nell’hinterland del capoluogo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada, salendo sul marciapiede e travolgendo la bambina, che si trovava con alcuni familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Valdagno, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La piccola è stata soccorsa dal Suem 118, stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica.