Susegana piange Ildebrando Toffoli, ambientalista e sportivo

SUSEGANA - Sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Colfosco venerdì mattina alle 10 il funerale di Ildebrando Toffoli, 68 anni, fondatore e presidente della Pallavolo Susegana.

Ex dipendente Enel, era in pensione. Esponente provinciale di Legambiente, si è spento a causa di una malattia.



Consigliere comunale a Susegana oltre vent’anni fa, era ricoverato in ospedale a Vittorio Veneto.

Nel 2003 fondò la Pallavolo Susegana di cui è stato presidente per sette anni. Lascia la moglie Daniela e le figlie Eleonora e Maddalena. Rosario domani, giovedì 15, in chiesa a Colfoisco alle 19.