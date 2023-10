Surfista travolto da una balena

Incontro molto più che ravvicinato con una balena per un surfista 55enne australiano, letteralmente travolto dal cetaceo mentre stava rientrando dalle acque della Mona Vale Beach di Sidney. L'uomo, Jason Breen, è fortunatamente uscito vivo dall'impatto riuscendo anche a catturare l'evento eccezionale con la sua GoPro.

"Avevo appena iniziato a uscire dall'acqua e ho capito che era una balena", ha detto Breen a 9News Today in Australia. Il video dell'incontro catturato con la sua GoPro mostra Breen intento a praticare il Wing Foiling - uno sport simile al windsurf che prevede di stare su una tavola e tenersi aggrappati a una vela spinta dal vento -, quando all'improvviso la balena salta fuori dall'acqua schiantandosi contro il surfista. Buttato giù dalla tavola e trascinato nell'oceano, alla fine il surfista è riuscito a risalire in superficie e continuare filmarsi.

"Quando la balena mi è venuta addosso è rimasta intrappolata nella corda legata della mia gamba. Così, mentre si tuffava, sono stato trascinato giù", ha detto il 55enne, raccontando al notiziario che la balena lo ha portato a fondo per circa 9 metri. "Fortunatamente ho sentitola la corda rompersi e da lì mi sono liberato riuscendo a tornare in superficie. Ringrazio la mia buona stella che qualcosa che non dovrebbe rompersi si è rotto e ha strappato la cinghia", le parole del surfer. "L'intera cosa era insolita, una su un milione", ha detto spiegando che l'impressione è quella che si trattasse di un giovane esemplare.