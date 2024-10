Surfista italiana muore trafitta da un pesce spada: aveva 36 anni

INDONESIA - Giulia Manfrini, 36 anni, originaria di Venaria Reale (Torino), è morta tragicamente mentre faceva surf nelle acque indonesiane delle Isole Mentawai. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto nella zona di Bengbeng, un’area molto frequentata dai surfisti. Manfrini è stata colpita al petto da un pesce spada, riportando una ferita profonda circa cinque centimetri che si è rivelata fatale.

Due turisti presenti sul posto, hanno notato la donna in difficoltà e sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi, portandola poi all'ospedale di Pei Pei. Tuttavia, nonostante gli sforzi, Giulia è deceduta a causa della gravità della ferita.

Giulia Manfrini era una figura molto conosciuta nel mondo sportivo. La sua carriera era iniziata nello snowboard, disciplina in cui aveva ottenuto numerosi successi: nel 2006/07 aveva vinto la Coppa Italia di snowboardcross Giovani femminile e il Campionato Regionale di slalom, partecipando successivamente alla Coppa Europa. Aveva poi trionfato anche nella disciplina del Big Air, diventando campionessa italiana.

Negli ultimi anni, Manfrini si era dedicata alla sua grande passione per il surf. Laureata in Giurisprudenza nel 2013, aveva scelto di lasciare la carriera legale per trasferirsi in Portogallo e inseguire le onde. Da lì, aveva iniziato a viaggiare per il mondo e a documentare le sue avventure su Instagram, dove era molto seguita. Il suo motto “No rain, no flowers” incarnava il suo spirito libero e avventuroso.

Manfrini aveva fondato Awave Travel, un’agenzia di viaggi per surfisti, che l’aveva portata a esplorare i migliori spot per il surf in tutto il mondo. Nonostante un infortunio avvenuto durante una sessione di surf che l’aveva costretta a rallentare, il richiamo delle onde l’aveva sempre riportata in mare.

Le Isole Mentawai, dove ha perso la vita, erano diventate per lei una seconda casa. La comunità dei surfisti e chiunque l’avesse conosciuta si è detto profondamente colpito dalla notizia della sua scomparsa.