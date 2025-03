Superstrada Pedemontana, dal 10 marzo sconto del 60% per il traffico locale

VENETO - Dal prossimo 10 marzo, i veicoli leggeri, come auto e motocicli dotati di Telepass, potranno beneficiare di uno sconto del 60% sul pedaggio della Superstrada Pedemontana Veneta, come deciso dalla Regione Veneto e dalla società concessionaria. La misura, valida per i giorni feriali, prevede un massimo di due tratte giornaliere, ciascuna di 25 km, per il traffico locale. Per accedere allo sconto, i veicoli devono essere dotati di Telepass e aderire a uno dei contratti offerti dalla società. La riduzione riguarda esclusivamente i mezzi leggeri di classe A, inclusi auto, motocicli e furgoncini.

Gli utenti già iscritti a Telepass vedranno applicata automaticamente la tariffa scontata, senza necessità di richiesta aggiuntiva. Inoltre, è possibile associare una seconda targa al dispositivo per beneficiare dello sconto su entrambi i veicoli. Francesco Maria Cenci, responsabile di Telepass, ha sottolineato come l’uso del dispositivo di pagamento consenta anche un risparmio di CO2, evitando la sosta ai caselli, con oltre 72mila tonnellate di emissioni evitate nel 2024. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito della Superstrada Pedemontana Veneta e degli operatori di telepedaggio.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha evidenziato che lo sconto non richiede alcun vincolo di residenza e rappresenta una misura pensata per agevolare chi abita e lavora lungo la superstrada, rendendo questa infrastruttura la più economica delle strade a pedaggio nel Veneto. La vicepresidente Elisa De Berti ha evidenziato che i nuovi pedaggi, come quelli tra Altivole e Spresiano, scenderanno significativamente da 4,30 euro a 1,72 euro, per esempio. La Regione continuerà a monitorare i flussi di traffico per apportare eventuali modifiche in futuro.