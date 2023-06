Superenalotto, centrati due "5" da oltre 100mila euro

PADOVA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot sale a 15,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì 20 giugno, riporta Agipronews, sono però due i punti "5" centrati, entrambi da 103.591,53 euro: il primo a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, nel punto vendita in via Agostini 44. Il secondo è invece arrivato ad Ascoli Piceno, nella tabaccheria in piazza Immacolata 31/A. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.