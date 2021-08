Superenalotto, centrati due "5" da 42mila euro

PADOVA - Il Veneto festeggia una doppia vincita: nel concorso del SuperEnalotto del 24 agosto, come riporta Agipronews, due fortunati giocatori hanno centrato il "5" portando a casa 42.471,71 euro.

La prima vincita è stata convalidata presso il bar di via Morgagni Giambattista 2 a Padova, mentre la seconda è stata registrata presso la tabaccheria di via Conselvana 19A a Maserà di Padova, in provincia di Padova.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando i 72,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.