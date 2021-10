Supercoppa, a Modena trionfa Conegliano

MODENA - L’Imoco Volley Conegliano si aggiudica a Modena la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale, mettendo sotto nella finale giocata al PalaPanini l’eterna rivale Igor Gorgonzola Novara.

Per le Pantere gialloblù, che finalmente dopo tante vittorie a porte chiuse si sono potute godere un successo con il pubblico sugli spalti dopo tanto tempo, è la 5° Supercoppa in bacheca, la quarta consecutiva. In totale sono ora 14 i trofei nel palmarès del club di Conegliano fondato solo nel 2012. Con la vittoria di oggi la striscia di imbattibilità del team di coach Santarelli è salita a quota 65 vittorie consecutive dal dicembre 2019 ad oggi.



LA CRONACA

Conegliano nel leggendario PalaPanini, uno dei templi principali del volley italiano, deve fare i conti con le assenze di Fahr e Sylla, coach Santarelli sceglie di partire con Wolosz-Egonu, Courtney-Plummer, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro; per l’Igor Novara che deve rinunciare alla belga Herbots sono in campo Hancock-Karakurt, Bosetti-Daalderop, Chirichella-Washington, libero l’ex Eleonora Fersino.



Il primo set è una battaglia corpo a corpo tra le due squadre, sempre vicine in un parziale dove, come è normale a questo punto della stagione, si alternano prodezze a errori. L’equilibrio c’è, ma l’Igor è più aggressiva in battuta e tiene in mano il pallino del gioco mettendo in seria difficoltà la linea di ricezione gialloblù. 5 aces contro 1 nel primo parziale parlano chiaro, con la bocca da fuoco turca Karakurt che con tre servizi vincenti scava il solco decisivo che consente all’Igor di aggudicarsi un primo set giocato tutto di rincorsa dalla squadra veneta. L’Imoco Volley è sempre sembrata sul punto di raggiungere le avversarie, sempre avanti anche se con vantaggi minimi, ma puntualmente ai tentativi di Plummer (6 punti) ed Egonu, hanno risposto una Bosetti al 100% in ricezione e un attacco piemontese trascinato da Daalderop (5 punti) e Karakurt (6), ma pericoloso in tutte le sue attaccanti grazie a una Hancock spesso con palla in mano a differenza della collega di ruolo Asia Wolosz, che con una ricezione invece non al top fatica a far esprimere alle Pantere il loro proverbiale gioco veloce. 23-25 e l’Igor si aggiudica il primo set.



La corrida prosegue nel secondo set, con un’Imoco che comincia a carburare e a trovare soluzioni alle trappole disseminate dalle igorine. La ricezione disinnesca le mine di Karakurt e compagne (zero aces nel set) e capitan Wolosz ha a disposizione buoni palloni per far crescere il fatturato offensivo gialloblù (50% nel set). Paola Egonu non riuscirà a entrare in una Ferrari da corsa come successo ieri al Museo del “cavallino”, ma le sue gambe da fenicottero la spingono sempre più in alto (9 punti nel set!) e la squadra gialloblù avanza (16-14) anche se Chirichella e compagne sono sempre lì a far sentire il fiato sul collo. Folie sigla il 20-19, ma Novara difende bene e con un’ispirata Daalderop che mette due punti in fila torna sopra, poi prova a scappare con il muro: 20-22 e coach Santarelli chiede time out. L’Imoco si affida a Paola Egonu ed è lei a riagganciare per poi dare il set point 25-24, ma il videocheck dà buono un colpo di Hancock e si continua a giocare. Le Pantere sprecano qualche occasione in un match che si decide per inezie, alla fine Wolosz si affida ad Egonu che riporta l’Imoco al set point e chiude con una bella difesa della leader Moki De Gennaro che suona la carica e consente a Robin De Kruijf, dopo un’azione rocambolesca, di chiudere il set 29-27 e pareggiare il conto.



Nel terzo set le Pantere che si sono scrollate di dosso la tensione iniziale marciano spedite e il gioco sgorga fluido, l’Igor è in difficoltà sotto i colpi di Plummer e compagne. Il martello californiano (6 punti nel set) con l’attiva collaborazione di una vivacissima De Kruijf (4 punti con un muro) mettono subito le cose in chiaro, l’Imoco è tornata la squadra autoritaria a cui siamo abituati e vola avanti (8-3, 16-9) indirizzando subito il set verso Conegliano. La difesa di Courtney e di De Gennaro assieme a un muro che torna difficilmente perforabile (2 per Paola Egonu nel set) consente alle Pantere di tenere saldo in mano il parziale, nonostante i tuffi della ex Fersino che prova a imitare la “maestra” gialloblù, compagna di tanti allenamenti al Palaverde. La squadra di Lavarini nonostante i cambi (Monitbeller e Battistoni oltre a Bonifacio) non riesce a reagire e crolla sotto i colpi della squadra veneta che si impone con un netto 25-15 e sorpassa.



Novara non ci sta e prova a partire forte nel quarto set (1-5), ma l’Imoco sorniona piazza con Courtney un punto con un mani e fuori che la rimette in careggiata. Va in battuta Egonu e mette pressione sulla seconda linea piemontese, le sue battute creano sconquassi nell’attacco avversario e Conegliano pareggia 5-5. Ma l’Igor non ci sta e mette di nuovo la freccia tornando a spingere (6-9). Il match però è ad “elastico”, incertezza di Hancock in palleggio e Conegliano arriva a -1 (8-9). Un altro strappo dell’Igor arriva con la palleggiatrice USA che fa viaggiare il suo braccio potente in battuta e a suon di aces e battute infuocate riporta la squadra piemontese avanti fino al +4 (8-12). Ora la battaglia è tosta e molto fisica, coach Santarelli chiede alle ragazze di alzare il volume e Conegliano difende con grande ardore, Karakurt sbaglia per esuberanza ed è -2, poi Plummer dopo un bel salvataggio di Wolosz arriva all’11-12.



Il pareggio arriva a quota 13 con Kathryn Plummer (ottima in attacco alla fine con 18 punti e il 55%!) un grande muro di Egonu che oscura la vallata alle attaccanti avversarie, 13-13. Ora è il momento di Paola Egonu che trascina la squadra, suo l’ace del sorpasso 17-16, poi Megan Courtney con carattere tiene avanti le Pantere (18-17) e il set si fa sempre più appassionante. L’Imoco con la faccia delle grande occasioni mette l’elmetto e lotta fino alla fine per chiudere i giochi contro un’avversaria a dir poco agguerrita, facendo valere il suo muro (11-3 alla fine), arma in più stasera. Negli scambi finali entra Caravello per dare il quid in più alla fase difensiva e sarà una mossa decisiva. Rapha Folie dal centro piazza il 24-22, due match point che però evaporano presto sotto i colpi di Karakurt che approfitta nel secondo di un mezzo pasticcio gialloblù. Ma sul 24-24 Paola Egonu si conferma una campionessa di rango (9 punti nel set, 26 in totale: attacco spacca-muro dopo una gran ricezione di Caravello (25-24), poi batte, difende e consente a Wolosz di imbeccare da fuori campo un’ottima Megan Courtney (6 punti nel set, 14 in totale che firma il 26-24 che manda l’Imoco in paradiso.



Capitan Wolosz e compagne hanno messo la firma sull’ennesimo successo di un gruppo strepitoso che ha ripreso da dove aveva terminato la stagione scorsa, vincendo una finale, nonostante assenze e nuovi innesti all’esordio in gialloblù. Il 14° trofeo è in carniere, ora si pensa a domenica e all’esordio di campionato alle 20.30 con la neopromossa Vallefoglia. Da domani alle 16.00 in vendita i biglietti per la prima delle Pantere tricolori in casa, finalmente con il pubblico, anche se a capienza ridotta.



IMOCO VOLLEY – IGOR NOVARA 3-1 (23-25,29-27,25-15,26-24)



Imoco: Wolosz 3, Egonu 26, Folie 9, De Kruijf 7, De Gennaro (L), Plummer 18, Courtney 14, Caravello , Gennari, Omoruyi ne, Vuchkova ne, Butigan ne, Bardaro (L) ne. All.Santarelli

Igor: Hancock 5, Karakurt 17, Washington 8, Chirichella 6, Fersino (L), C.Bosetti 6, Daalderop 17, Bonifacio 2, D’Odorico , Montibeller 4, Imperiali ne, Battistoni , Costantini ne, Herbots ne. All. Lavarini

Arbitri: Vagni e Cappello

Durata set:28′,33′,25′,29′

Note: Aces: 3-7, Errori battuta: 15-12, Muri: 11-3. MVP: Egonu