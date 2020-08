Supercoppa LBA: programmazione televisiva dal 27 agosto al 2 settembre

BOLOGNA – Nel pomeriggio la Lega Basket Serie A ha disposto la programmazione televisiva delle prime due giornate di Eurosport Supercoppa 2020, che avranno inizio il 29 agosto e termineranno il 2 settembre.

Unica “eccezione” la gara fra Milano e Cantù, prevista inizialmente il 13 settembre ma anticipata al 27 agosto a causa dell’impegno dei biancorossi nel “WE’RE BACK PRESEASON TOUR” organizzato dall’Eurolega.



GIRONE A

- Milano vs Cantù – giovedì 27/08/2020 ore 17.00 Eurosport Player

- Varese vs Milano – sabato 29/08/2020 ore 18.00 Eurosport Player

- Cantù vs Brescia – sabato 29/08/2020 ore 20.00 Eurosport Player

- Cantù vs Milano – martedì 01/09/2020 ore 18.00 Eurosport Player

- Brescia vs Varese – martedì 01/09/2020 ore 19.30 Eurosport Player



GIRONE B

- Cremona vs Virtus Bologna – sabato 29/08/2020 ore 19.00 Eurosport Player

- Reggiana vs Fortitudo Bologna – sabato 29/08/2020 ore 20.45 Eurosport Player

- Fortitudo Bologna vs Cremona – martedì 01/09/2020 ore 20.30 Eurosport Player

- Virtus Bologna vs Reggiana – martedì 01/09/2020 ore 20.45 Eurosport Player



GIRONE C

- Venezia vs Treviso – domenica 30/08/2020 ore 18.00 Eurosport Player

- Trieste vs Trento – domenica 30/08/2020 ore 20.00 Eurosport Player

- Treviso vs Trieste – mercoledì 02/09/2020 ore 18.00 Eurosport Player

- Trentino vs Venezia – mercoledì 02/09/2020 ore 20.00 Eurosport Player



Non è stata resa pubblica, invece, la programmazione del Girone D, che a causa dell’aumento dei contagi verificatosi in Sardegna potrebbe subire delle modifiche.

In merito si è espresso anche il presidente Umberto Gandini, che ha dichiarato:

«Stiamo monitorando la situazione, ci siamo sentiti con le società e ci risentiremo in serata. Attualmente ad Olbia non mi pare ci sia una situazione particolarmente grave rispetto al resto del Paese. Tutti dovranno rispettare i protocolli, alberghi e club. Al momento c’è attenzione, non allarme. Decideremo il da farsi».