Superbonus e case popolari: "Una opportunità ma occorre prorogare l'incentivo"

TREVISO - L’introduzione del Superbonus 110% previsto dal decreto di rilancio permette anche ad Ater Treviso di dare il via ai lavori per la riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale. Attualmente l’Ater ha in programma la sistemazione di 32 alloggi. I lavori partiranno il prossimo anno e riguarderanno alloggi situati in via Sabotino a Treviso e in via Capodistria a Conegliano.



Sono, inoltre, stati individuati altri potenziali interventi per 250 alloggi su circa 20 condomini ai quali potrebbe agganciare il Superbonus ed è in corso l’analisi per una possibile sperimentazione di “Comunità Energetica” nei 33 alloggi di via Buozzi a Vittorio Veneto.



Il presidente dell’Ater Treviso, l’ingegnere Luca Barattin, oltre a riconoscere l’ottima opportunità per la riqualificazione dell’edilizia residenziale, evidenzia come le difficili norme del Superbonus e le ridotte tempistiche non permettano una programmazione per gli enti pubblici.



“A livello nazionale con Federcasa (Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale) abbiamo affrontato la situazione prevedendo di trasmettere al Governo entro l’anno alcune proposte di modifica alle norme sul Superbonus che consentono di ovviare alle problematiche evidenziate - spiega Barattin- Soprattutto occorrerebbe “rendere strutturale l’incentivo” e “prorogarlo di almeno qualche anno (ad oggi la scadenza sarebbe per il 30/06/2022), per consentire così di programmare e realizzare gli interventi anche per gli enti come i nostri le cui tempistiche, in ottemperanza al Codice Appalti Pubblici, non sono paragonabili a quelle dei privati”.



“Attendiamo ora fiduciosi che governo e parlamento recepiscano le nostre richieste con urgenza, inserendole già nella prossima Legge Finanziaria, così da poter dare riscontro in maniera consistente ai programmi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale e, insieme ai comproprietari privati (laddove vi siano i condomini misti quindi in aggiunta ai nostri), dare luogo ad opportunità di lavoro e sviluppo economico per tutto il comparto edilizio e le imprese locali”.