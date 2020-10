Superbonus 110%, arriva la task force targata Confartigianato

TREVISO - Una task force targata Confartigianato è operativa nelle sei sedi mandamentali di Asolo-Montebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-Motta, Treviso, Vittorio Veneto per tradurre le opportunità e i vantaggi del Superbonus 110% per le imprese e per i cittadini.



In questi mesi Confartigianato si è organizzata per confermarsi ancora una volta partner delle imprese attivando azioni che muovono dall’attività informativa alla consulenza personalizzata a privati e imprenditori, per passare alla fase dell’appalto dei lavori e gestione del conseguente iter, dal check finanziario alla cessione del credito, alla copertura assicurativa, al supporto nella stesura dei contratti.



“Abbiamo siglato anche accordi con istituti di credito per individuare, in tempi particolarmente stretti, le soluzioni più vantaggiose per le migliaia di imprese operanti nel variegato mondo del settore casa”, spiega l’associazione. “Si tratta di interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo premiando e valorizzando le imprese che hanno un legame fidelizzato con il territorio e che sono garanzia di qualità per i cittadini che usufruiranno di questa agevolazione fiscale”.