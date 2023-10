Superalcolici ai quindicenni: il questore chiude il bar per dieci giorni

VENEZIA - Il Questore di Venezia Gaetano Bonaccorso ha disposto la chiusura per 10 giorni di un locale al Lido , "La Grande Muraglia - Bar Bounty" in seguito gravi fatti avvenuti la sera del 24 agosto scorso, quando un gruppo di cinque ragazzi 15enni venne soccorso dal personale del 118 Suem in forte stato di alterazione alcolica.

I giovani, è stato ricostruito, avevano consumato el locale pubblico numerosi superalcolici. Inoltre, grazie ad un approfondito controllo sui frequentatori del locale, da parte delle pattuglie della Polizia e della Polizia Locale, erano state identificate diverse persone con precedenti, ed acertate infine violazioni di natura amministrativa. Il provvedimento cautelare è stato notificato dalla Polizia amministrativa della Questura di Venezia e del Commissariato di San Marco.