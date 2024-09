Super tifone Yagi: decine di persone rischiano la vita per scattare un selfie e vengono travolte dal fiume

CINA – Nonostante l'allerta massima diramata dalle autorità cinesi per il super tifone Yagi, che sta flagellando il sud della Cina con venti devastanti e piogge torrenziali, decine di persone hanno sfidato il pericolo per immortalare il fenomeno climatico. Un comportamento che, in più di un caso, ha messo a rischio la loro vita.



Lo scorso 4 settembre, diverse persone sono state travolte dalle acque fuoriuscite dal fiume Qiantang, nella provincia dell'Anhui. I testimoni raccontano che queste persone si trovavano nelle vicinanze del corso d’acqua, per scattare foto e girare video con i loro smartphone, incuranti dell'allarme meteorologico e del rischio immediato. Con venti massimi che raggiungono i 245 km/h, Yagi è stato classificato come il secondo ciclone tropicale più potente al mondo nel 2024, subito dopo l'uragano atlantico Beryl. La sua potenza ha più che raddoppiato rispetto a pochi giorni fa, quando ha colpito le Filippine settentrionali, provocando enormi danni e lasciando dietro di sé una scia di distruzione.



Le autorità hanno descritto il tifone come equivalente a un uragano di categoria 4, secondo i dati forniti dalla Nasa Earth Data. Questo tipo di tifoni è caratterizzato da venti fortissimi e precipitazioni intense, capaci di causare gravi inondazioni, smottamenti e danni strutturali estesi. Un Fenomeno Climatico Impressionante, ma Pericoloso Nonostante l'incredibile spettacolo naturale offerto dal tifone, le autorità insistono sul fatto che la sicurezza debba essere la priorità. Le foto e i video amatoriali di persone che si avvicinano pericolosamente a corsi d’acqua in piena e aree alluvionate hanno allarmato i soccorritori. "Siamo profondamente preoccupati che il desiderio di catturare immagini straordinarie possa far sottovalutare la gravità della situazione", ha dichiarato un portavoce del servizio meteorologico cinese.



Le autorità cinesi hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone dalle zone costiere e dalle aree a rischio, e le forze di polizia stanno monitorando le zone più colpite per evitare ulteriori incidenti