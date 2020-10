Suoni per Revine Lago.

Con il tutto esaurito dell’ultimo evento a settembre, presentiamo il prossimo appuntamento per la rassegna musicale organizzata dal Comune di Revine-Lago. l concerto prende il nome “Dal Barocco al Contemporaneo” è sarà presentato dai TrioGliceridi. "Formazione cameristica nata di recente sotto la spinta di un'ottima intesa musicale tra i tre artisti. Le esperienze musicali da cui provengono, tra loro solo apparentemente distanti, vengono poste al servizio di un unico progetto sonoro che coinvolge lo spettatore. In ambito musicale, oltre all'attività concertistica, i musicisti affiancano attività didattica ed educativa", Enrica Bacchia - direttrice artistica del progetto musicale.



Il gruppo di musicisti è composto da Ennio Marchesi (oboe) diplomato al conservatorio G.B.Martini di Bologna; ha svolto un’intensa attività concertistica collaborando con diverse formazioni orchestrali, cameristiche e teatrali in Italia e Europa. Dal 2015 è direttore artistico del festival “Musicaviva” e in parallelo svolge attività di musicoterapia e formazione. Residente a Revine-Lago, Laura Zigaina (flauto) è diplomata al conservatorio di Venezia; ha collaborato con svariate orchestre nazionali e si è esibita anche all’estero sotto la direzione di importanti maestri. Dal 2012 è docente di flauto traverso presso l'istituto comprensivo Da Ponte di Vittorio Veneto. Manuel Cester (fagotto) diplomato al conservatorio di Venezia come Laura, ha proseguito la sua formazione con diverse masterclass. La sua attività nella musica da camera lo ha portato ad esibirsi in molti concerti all’estero e in importanti festival e teatri. Nel 2015 entra a far parte dell’orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia e tiene corsi di supplenza nelle scuole.





PROGRAMMA:



G.Ph. Telemann (1681 – 1767) Trio Sonata in La minore



G.Ph. Telemann (1681 – 1767) Trio Sonata in Fa maggiore



A. Vivaldi (1678 – 1741) Trio Sonata in Sol minore



W.A. MOZART (1756 – 1791) Divertimento n. 1 KV 439b in Do maggiore



F.J. HAYDN (1732 – 1809) London Trio n. 3 in Sol maggiore



G. CAMBINI (1746 – 1825) Trio concertante in Sol minore



*** Per partecipare all’evento è necessario prenotare il biglietto ***



L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti per l'emergenza COVID-19, per questo si richiede di venire muniti di mascherina, di mantenere le distanze di sicurezza ed effettuare l'iscrizione online:



Qui il link Dal Barocco al Contemporaneo - https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dal-barocco-al-contemporaneo-118737034667?aff=affiliate1