Suoni di Marca, domenica 1 agosto arrivano i Rumatera

TREVISO - Sul palco di Suoni di Marca tornano i Tosi di Venezia, i Rumatera. Il primo agosto il quartetto veneziano composto da Bullo, Gosso, Sciukka e Rocky Giò si esibirà in un live acustico in cui suoneranno da seduti, per stare vicini – anche se distanziati – al proprio pubblico, creando quella sinergia magica che contraddistingue ogni loro spettacolo.



Dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed una serie televisiva da protagonisti girata a Los Angeles (The Italian Dream), i Rumatera non si fermano. Durante quest’anno e mezzo di stop forzato i Rumatera hanno lavorato ad un nuovo album dal titolo “Made in Veneto” che uscirà a marzo 2022.



Con l’annuncio dei Rumatera si completa il programma musicale della kermesse che si svolgerà dal 29 luglio al 7 agosto sulle Mura di Treviso. Insieme ai Rumatera si esibiranno i seguenti artisti: Selton e Sir Oliver Skardy (29 luglio), Punkreas e Omar Pedrini (30 luglio), Fast Animals and Slow Kids (31 luglio), Rumatera (1 agosto), Max Gazzè (2 agosto), Raphael Gualazzi e Simona Molinari (3 agosto), Lo Stato Sociale (4 agosto), Fulminacci (5 agosto), Radiofiera e Tolo Marton (6 agosto), I Ministri e The Bastard Sons of Dioniso (7 agosto), per un ricco e variegato programma musicale della 31° edizione di Suoni di Marca.



Biglietti già disponibili su Ticketone a 15 euro inclusi i diritti di prevendita. Non macherà il pecorso del Gusto e il mercato dedicto all'artigianato.