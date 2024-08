Suona a casa della moglie che lo aveva denunciato, arrestato

VENEZIA - I Carabinieri della stazione di Favaro Veneto (Venezia) hanno arrestato un uomo di 56 anni che avrebbe violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie. I provvedimenti erano stati emessi dopo la denuncia della donna per maltrattamenti in famiglia, percosse e minaccia aggravata.

A chiamare i militari, il 6 agosto scorso, era stata la donna, riferendo che l'uomo aveva ripetutamente suonato al campanello di casa. I Carabinieri lo hanno trovato nascosto all'interno di un cespuglio vicino all'ingresso dell'abitazione, in possesso di una lima per unghie di 11 centimetri. E' stato dichiarato in arresto; dopo la convalida è stato rimesso in libertà.