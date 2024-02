"Suo figlio è coinvolto in un incidente, bisogna pagare le spese legali"

VENEZIA - "Suo figlio ha avuto un incidente, servono duemila euro per pagare l'avvocato". Un 31enne di Napoli è stato arrestato per aver truffato un 80enne con la tecnica del finto carabiniere. "Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale e bisogna pagare le spese legali". È con questo stratagemma che il napoletano, fingendosi carabiniere, avrebbe prima telefonato alla vittima, presentandosi successivamente a casa dove si sarebbe fatto consegnare monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro.

Ma ad attendere il giovane, prima che lo stesso si allontanasse a bordo di un'autovettura, c'erano i carabinieri "veri" della Tenenza di Mira che lo hanno arrestato in flagranza e portato in caserma. Il fatto è accaduto a Mira nel pomeriggio del 23 febbraio. L'arresto è stato convalidato con l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari.