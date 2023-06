SUMMER CAMP IN TRENTINO DAL 12 AL 19 AGOSTO 2023.

SUMMER CAMP IN TRENTINO DAL 12 AL 19 AGOSTO PER UNA ESPERIENZA DA “SOGNO”.

8 giorni senza smartphone: è la dimostrazione di come si possa vivere senza cellulare e senza dipendere da questo.

Amicizia, autonomia, avventura, conoscenza, condivisione: queste le parole per descrivere SUMMER CAMP 2023 di Sogno Numero2, ente del terzo settore, di Treviso, che si svolgerà in Trentino, nel comune di Segonzano, nella struttura Cà del Tiglio, situata a 900 mt di altezza, in un contesto naturale e culturale molto ricco.

La proposta Estate Ragazzi 2023 – 31^ edizione, che accoglierà bambine/i e ragazze/i dai 9 ai 16 anni dal 12 al 19 agosto 2023 (turno unico), è un’inedita ma consolidata occasione di esperienze, utile alla crescita della persona, soprattutto in relazione alla gestione di sé in funzione della vita di gruppo.

Saranno favoriti i momenti di aggregazione come situazione in cui si sperimenta il confronto con l’altro, il superamento dei propri limiti, l’apprendimento del rispetto delle regole e il gusto della scelta consapevole e dell’impegno.

Le relazioni che si instaureranno saranno favorite anche dall’assenza del cellulare e di altri dispositivi elettronici che impediscono la comunicazione frontale e il vivo scambio tra i giovani.

Il tema di quest’anno “WORKERS AND ARTIST” prevede dei laboratori di cucina, arte, musica, lingua inglese, educazione domestica, creatività, attività fisica. Non mancheranno i giochi all’aria aperta, le uscite per visitare le Piramidi di Segonzano e per fare il bagno nel lago di Lases, e l’incontro ufficiale con il Sindaco di Segonzano.

LUNEDì 19 GIUGNO alle ore 18.30, presso la sede di Sogno Numero2 a Treviso, via Borgo Mestre 108, ci sarà la presentazione del progetto e dello staff.

Per saperne di più: 336.656997 / 0422 348101 oppure info@sogno2.it www.sogno2.it.