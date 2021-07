SUMMER CAMP EXPERIENCE - SOGNO NUMERO2.

SUMMER CAMP EXPERIENCE 2021 per bambine/i e ragazze/i 10/16 anni

MONTE PRAT – FORGARIA NEL FRIULI

L'Associazione Sogno Numero2 propone l'attività dei Campi Estivi Internazionali con l'obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di vivere un'esperienza d'aggregazione creando un'importante occasione di formazione, di crescita personale e riscoperta di valori quali: la solidarietà, l'impegno sociale, la pace, la tolleranza, il rispetto della persona, l'aiuto reciproco, il rispetto delle regole, il pensare positivo.

sarà un’importante occasione per recuperare momenti di gioia, socialità, gioco e relazione che sono venuti a mancare in questi ultimi mesi.

QUANDO: da SABATO 31 luglio a SABATO 7 agosto 2021 - 8 giorni 7 notti

PARTECIPAZIONE: Bambine/i e ragazze/i da 10 a 16 anni, numero massimo partecipanti 30

STRUTTURA RICETTIVA: Casa San Lorenzo – Altopiano Monte Prat - Forgaria nel Friuli – UD. La struttura dispone di sale spaziose, molte stanze da letto, ampie zone esterne per i giochi e le attività da svolgere all’aria aperta.

Sarà garantita l’osservanza di tutte le disposizioni anti-Covid previste per un soggiorno in sicurezza.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione al n. 336 65997 - info@sogno2.it e diamo la possibilità di fare una preiscrizione gratuita e non vincolante per assicurarsi il posto.