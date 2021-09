Sulla spiaggia di Jesolo sono nate le prime tartarughe marine

Foto di Legambiente Veneto Orientale

JESOLO - Nella spiaggia di Jesolo sono nati i primi tartarughini. Le prime uova delle 82 deposte da un esemplare di tartaruga marina Caretta caretta, lo scorso 9 luglio, si sono schiuse nella notte tra mercoledì e giovedì.



Sono 10 i piccoli che dalle 20 di mercoledì sera hanno iniziato ad affiorare prendendo la via del mare, monitorati e accompagnati dai ricercatori del Cert dell’università di Padova, dai biologi di Arpav, dai volontari del Circolo di Legambiente del Veneto Orientale. A supportarli sono stati oltre 200 volontari delle associazioni che in questi giorni hanno vegliato giorno e notte, in attesa di questo evento straordinario.



Il nido di Jesolo, infatti, resta quello più a nord del Mediterraneo e probabilmente del mondo per una tartaruga marina.



La sorveglianza del nido prosegue anche oggi: la schiusa non è ancora terminata e nelle prossime ore altri tartarughini potrebbero spuntare dalla sabbia. L’invito è sempre a non recarsi nel sito di nidificazione, che è stato recintato per assicurare il benessere degli animali.