Sulla Bologna-Padova cantieri in serie nei prossimi giorni

PADOVA - Sulla A13 Bologna-Padova e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al viadotto Noventana, situato al km 115+667, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:



-sulla A13 Bologna-Padova, nelle due notti consecutive di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest'ultima. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Inudstriale, si potrà percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con ingresso sulla A4 alla stazione di Padova est;



-sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano o da Venezia, saranno chiusi gli svincoli di immissione sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est sulla A4, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Argentina e Corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.



Per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova;

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova;

-nelle due notti consecutive di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Bologna e Padova.



In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.