Sul taxi in cerca di droga, fermato dalla Polizia

VICENZA - Sale in taxi e chiede all'autista di fare un 'giro' per la città, alla ricerca di droga. L'episodio è accaduto alle 2.00 di notte, nel centro di Vicenza, e ha visto tassista e passeggero segnalati al Questore, che emetterà misure di prevenzione. Gli agenti hanno osservato la strana condotta del taxi, che aveva preso a girovagare per la vie cittadine, incrociando anche la Volante della Polizia, e hanno pertanto deciso di fermarlo per un controllo. Il tassista ha subito raccontato che il passeggero gli aveva espresso il desiderio di comprare dello stupefacente, e quindi lo aveva accompagnato in cerca di spacciatori.

Perquisiti sul posto alla ricerca di droga, entrambi sono risultati però 'puliti'. Il passeggero, 50 anni, proveniente da Padova e temporaneamente residente a Vicenza, aveva precedenti per reati legati alla droga e un avviso orale emesso dal Questore di Venezia. La condotta di guida del tassista è stata segnalata alla Polizia Stradale per gli approfondimenti di competenza.