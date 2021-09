Sarà un weekend ricco di proposte, con tre prime regionali capaci di assecondare tutti i gusti, quello che Centorizzonti estate 2021 – Paesi e paesaggi come chicchi di melagrana sta preparando tra Pieve del Grappa e Asolo (Treviso): il programma ideato e curato da Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale, in co-progettazione con i 12 Comuni della rete culturale Centorizzonti e in accordo di programma con la Regione Veneto, prevede venerdì 3 settembre alle 20.45 a Villa Fietta a Pieve del Grappa lo spettacolo teatrale Rossini Flambé. Opera buffa in cucina di Teatro Due Mondi, sabato 4 settembre alle 19.00 al Teatro Duse di Asolo la performance di musica e danza Suite Zero con Simona Bertozzi e Claudio Pasceri (e a seguire la conversazione con gli artisti), e domenica 5 settembre alle 19.00 ancora al Teatro Duse il reading Asolo Ivan e i cani dell’attrice trevigiana Federica Rosellini, una coproduzione Echidna Associazione Culturale e Gioie Musicali – Associazione Musikdrama.

Suite Zero, sabato 4 settembre . Un’altra prima regionale, altri linguaggi artistici per Suite Zero e un altro gradito ritorno nella programmazione di Centorizzonti, quello del musicista Claudio Pasceri. La performance costruita in sei movimenti, con un’anticamera e un congedo che li incorniciano, si dispiega come una raccolta di eventi, un’antologia di brani scanditi dal dialogo tra corpo e violoncello. La danzatrice e coreografa Simona Bertozzi, pluripremiata a livello internazionale, e Claudio Pasceri, giovane violoncellista torinese tra i più apprezzati della sua generazione e direttore artistico dell’EstOvest Festival, già ospite di Centorizzonti nell’estate 2020, hanno immaginato un percorso narrativo che contempla musiche per strumento a solo da Johann Sebastan Bach ai giorni nostri, registrazioni storiche di Mahler e Haydn, improvvisazioni, dal vivo e attraverso l’elemento elettronico. La danza e la musica sembra vogliano restituire allo spettatore una prospettiva spaziale e una prospettiva sonora amplificate, nella confluenza del pensiero artistico dei due protagonisti.

Pur rispettando la struttura tipica della suite, con il susseguirsi di preludio, allemande, corrente, sarabande, minuetti, gigue, la tessitura dell’andamento coreografico e musicale intende costruire un paesaggio inedito di compresenze, rimandi e interazioni, che scompagina il confine di un ordine precostituito, incidendo sulla percezione ritmica e temporale delle azioni. Un dialogo tra incisioni e incidenti. Da momenti di ostinazione dello stare a istanti di sospensione ed evanescenza. Dal tratto più individuale al tentativo di perdersi nel molteplice, di sconfinare nell’imprevedibile, Suite Zero afferma la propria natura nel deflagrare del dialogo, tra corpo e violoncello, verso la polifonia, verso la moltiplicazione delle presenze, disseminando sculture sonore e geometrie corporee.

A conclusione è prevista la conversazione dei due artisti con il pubblico.

Biglietti: euro 10,00, prenotazione obbligatoria (info@echidnacultura.it, tel. 3711926476 orari ufficio, 3409446568 il giorno di spettacolo); biglietteria in loco un’ora prima dello spettacolo.

È necessario esibire il Green pass per assistere agli spettacoli



