Sugherificio Molinas: le chiusure vinicole che rispondono ai trend del mercato.

Sugherificio Molinas, storica azienda made in Italy situata in Sardegna, si occupa di produrre chiusure vinicole in sughero naturale da oltre un secolo, e vanta all’attivo un catalogo di capace di rispondere alle richieste sempre diverse e sempre più esigenti che emergono nel mercato del vino.



Il tappo in sughero ha una storia che affonda le proprie radici lontano nel tempo, all’epoca dei Greci e dei Romani, ed è anche per questo motivo che ancora oggi è la tipologia di chiusura vinicola maggiormente apprezzata dai consumatori, che lodano per la sua origine naturale e che identificano come un segno di maggior qualità del vino.



Tra le principali tendenze per il 2023, in Italia e all’estero, c’è sempre maggiore attenzione da parte dei consumatori verso la salvaguardia dell’ambiente. Questo si traduce in una sempre maggior richiesta di vini biologici o di vini provenienti da cantine responsabili e attente al proprio impatto ambientale, che attuano comportamenti sostenibili non solo in vigna ma anche nella scelta del packaging.



Sugherificio Molinas ben risponde a questa esigenza, poiché offre ai propri clienti una soluzione innovativa, sostenibile e di elevatissima qualità: i tappi Selezione Molinas, infatti, sono tappi monopezzo realizzati in sughero naturale e sono sensorialmente perfetti. Vengono ottenuti dalla lavorazione di sugheri altamente selezionati e sottoposti ad severo controllo sensoriale da parte di un panel di degustatori professionali, in modo da garantire l’eliminazione di ogni minima deviazione: non solo quelle imputabili al TCA, ma anche quelle deviazioni aromatiche e altrettanto insidiose, note come off-flavours, che un’analisi gascromatografica in linea, focalizzata esclusivamente sul TCA, non può individuare.



Una seconda tendenza in atto nel mondo vino è quella che vede i consumatori impegnati nella scelta di prodotti locali, non solo per una mera questione di orgoglio territoriale ma anche e soprattutto per restituire valore alla propria terra. Se è vero che, nonostante questa tendenza sia sempre più forte anche a livello internazionale, il valore del made in Italy è universalmente riconosciuto, i tappi di Sugherificio Molinas potranno dimostrarsi una risorsa di fondamentale importanza soprattutto per le cantine italiane, che potranno così allinearsi a questo nuovo trend. Sugherificio Molinas offre tappi classici, innovativi e speciali, (dai tappi monopezzo ai tappi in microgranina agglomerata) realizzati con i migliori prodotti e tecnologie.



Infine, ma non meno importante, hanno acquisito sempre più rilevanza nel settore enologico l’autenticità, l’affidabilità e la credibilità. Le aziende e i brand vincenti saranno quelli in grado di comunicare al meglio questi valori, e i tappi di Sugherificio Molinas possono certo rispondere a questo requisito grazie alla consolidata reputazione ottenuta in decenni di stretta collaborazione con numerose cantine, dal Nord al Sud Italia e all’estero.



