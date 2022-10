Sugherificio Molinas investe nella ricerca e nei giovani

I momenti di incontro e contatto diretto con le aziende sono una risorsa di fondamentale importanza per integrare e completare il percorso di studi e la crescita professionale dei giovani: lo sa bene Sugherificio Molinas, che quest’anno ha aperto le sue porte a cinquantadue studenti provenienti da tutta Europa.



Sugherificio Molinas è un’azienda sarda, leader a livello nazionale ed europeo, specializzata nella lavorazione di una materia 100% naturale: il sughero. Una posizione che è stato possibile raggiungere grazie a oltre un secolo di esperienza alle spalle e al sapiente connubio di personale altamente qualificato e tecnologie sempre all’avanguardia.



Grazie all’elevato livello di formazione e alla riconosciuta professionalità dei tecnici del proprio laboratorio qualità e ricerca, Sugherificio Molinas da sempre opera sinergicamente con istituti di ricerca (tra i quali varie Università e Agris Sardegna, l'agenzia regionale per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale), gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, associazioni di settore come Federlegno-arredo e, in generale, enti ed organi di istituzione politica (comune, regione, assessorati regionali).



Anche quest’anno l’azienda ha rinnovato con entusiasmo il suo impegno a favore dei momenti formativi ed ha accolto presso i suoi stabilimenti cinquantadue studenti provenienti da tutta Europa in occasione del Southern European Regional Meeting (SERM), l’assemblea annuale delle sedi locali aderenti all’Associazione Internazionale degli Studenti Forestali (IFSA).



L’assemblea è stata organizzata dall’Associazione Universitaria Studenti Forestali (AUSF) di Nuoro che dal 1996 opera nel locale e sul territorio nazionale per la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche riguardanti la gestione forestale sostenibile, promuovendo attività di interesse scientifico e operativo, con il patrocinio di FSC Italia e molti altri operatori del settore.



L’incontro ha visto gli studenti impegnati, in un primo momento, in una visita alla sughereta sperimentale di “Cusseddu-Miali-Parapinta” di Tempio Pausania, la prima sughereta, a livello mondiale, ad aver ottenuto nel 2005 la Certificazione Forestale FSC® per la gestione forestale e la catena di custodia.



La visita è poi proseguita verso Sugherificio Molinas, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino l’intero stabilimento produttivo e hanno potuto apprendere come vengono gestiti più di 8000 ettari di foreste di sughero di proprietà tra la Sardegna e la Toscana. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso di sviluppo sostenibile intrapreso dall’azienda, impegnata in un generale efficientamento energetico di tutti gli impianti e attenta nel ricercare soluzioni e settori alternativi a quello enologico cui destinare gli scarti di produzione (ne sono alcuni esempi il settore dell’edilizia e quello calzaturiero).



