Sudan, rientrato in Italia l'imprenditore Marco Zennaro

ROMA - Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano bloccato in Sudan per quasi un anno, trattenuto in stato di detenzione, è rientrato in Italia. L'uomo è appena giunto all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul.

Arriva dopo 361 giorni bloccato in Sudan, 75 dei quali trascorsi in prigionia: una data tanto attesa dai familiari e gli amici, i quali hanno vissuto con apprensione le vicissitudini dell'imprenditore veneziano, che tra continui ostacoli giudiziari e impedimenti di vario tipo (non ultime le avverse condizioni meteo), ha visto rinviare settimana dopo settimana il ritorno in patria, dalla sua famiglia.

Gli amici che gli sono vicini da una vita, e che nel corso dei mesi hanno mantenuto vivo un nutrito gruppo social, hanno voluto ringraziare le migliaia di persone che nell'ultimo anno hanno sostenuto, da lontano, Marco. "Grazie per il sostegno, per l'affetto, per tutto - scrivono - Marco è libero dopo praticamente un anno, dopo sofferenze fisiche e ancor più psicologiche! Dopo che davvero sembrava vi fosse 'una mano invisibile' che facesse scherzi per allungare l'agonia in questi ultimi giorni con problemi di ogni tipo. A nome della "banda" - concludono - e anche dei familiari: Grazie".



"Dopo un anno si conclude un incubo: a complicare la situazione il meteo, le tempeste di sabbia. Ora finalmente sono a casa!". Così al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino l'imprenditore veneziano Marco Zennaro, apparso stanco ma di buon umore, accompagnato nel suo viaggio aereo da Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie e da uomini della Guardia di finanza e della Polizia in forza nello scalo aeroportuale. La vicenda legata a Zennaro è piuttosto complessa. Sarebbe stato assolto in tre procedimenti penali, ma avrebbe ancora pendente l'appello di una causa civile, nella quale alcuni suoi clienti in Sudan lo avrebbero accusato di avere consegnato una partita di trasformatori difettosi. Ad occuparsi del suo caso è stato, fra gli altri, il direttore generale per gli italiani all'Estero della Farnesina, Luigi Vignali, che nei giorni scorsi si era recato personalmente in Sudan proprio per seguire gli sviluppi della vicenda; riuscendo alla fine a far rimuovere il cosiddetto travel ban che di fatto impediva all'imprenditore di poter fare rientro in Italia.

FARNESINA - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo, a quanto si apprende ha sentito telefonicamente Marco Zennaro. "Bentornato in Italia", ha detto Di Maio a Zennaro.

Insieme al connazionale atterrato a Roma c'è anche il direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina, Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan.

A seguito della rimozione del divieto di espatrio deciso nei giorni scorsi dalle autorità sudanesi, dopo il superamento dell'imprevisto rinvio dei voli per il rientro, Marco Zennaro è in arrivo oggi in Italia con un volo da Khartoum che ha effettuato scalo a Istanbul, aveva comunicato la Farnesina.

Il connazionale, ospitato a partire dal 15 agosto scorso nella foresteria dell’Ambasciata a Khartoum, è accompagnato dal direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali che, su indicazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è recato nuovamente a Khartoum in questi giorni per seguire personalmente gli sviluppi finali della delicata controversia processuale.

L'ambasciatore a Khartoum, Gianluigi Vassallo, ha seguito fin dall’inizio la vicenda, assistendo costantemente il connazionale, anche attraverso una continua azione di sensibilizzazione sulle Autorità sudanesi, e mantenendo uno stretto contatto con la sua famiglia.