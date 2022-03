Sudan: Marco Zennaro a Venezia in tarda serata 

VENEZIA - Marco Zennaro dovrebbe rientrare a Venezia questa sera, con un treno che fermerà alla stazione di Venezia Santa Lucia alle 23.30. Lo fanno sapere gli amici dell'imprenditore veneziano, atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino, che lo aspetteranno allo scalo ferroviario lagunare per riaccoglierlo nella sua città.

L'imprenditore veneziano è presente oggi pomeriggio alla partita di rugby 6 Nazioni Italia-Scozia che sta per iniziare all'Olimpico. L'uomo è in tribuna autorità ospite della Fir, di cui è anche tesserato, ed è stato presentato al pubblico presente all'Olimpico.