Sudan: il Comune di Venezia mette uno striscione in stadio per Zennaro

VENEZIA - Il vicepresidente del Consiglio comunale di Venezia, Paolo Romor, ha partecipato ieri pomeriggio alla consegna alla società Venezia Football Club di uno striscione a favore dell'immediata liberazione di Marco Zennaro, l'imprenditore e dirigente sportivo veneziano detenuto in Sudan.



Lo striscione "Marco libero!", realizzato da un gruppo di amici e sportivi veneziani, che si sono attivati per sostenere Marco Zennaro, è stato esposto in occasione della partita di ieri sera tra Venezia e Cittadella, ritorno della semifinale playoff di Serie B, sotto la gradinata "Valeria Solesin".



"Voglio inviare - ha dichiarato Romor - un grandissimo ringraziamento alla Lega Nazionale di Serie B, nella persona del presidente Mauro Balata, e alla società Venezia Football Club, nella persona dell'executive manager Gianluca Santaniello, per essersi attivati a tempo di record e positivamente a fronte della richiesta che avevo loro inviato due giorni fa. La città e il mondo dello sport veneziano chiedono con forza che Matteo Zennaro sia immediatamente liberato".