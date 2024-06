In Sudafrica i Leoni sfiorano l'impresa ma vincono i Bulls

PRETORIA (SUD AFRICA) - Dopo tre settimane dal confronto diretto in regular season, Vodacom Bulls e Benetton Rugby si affrontano nuovamente per il quarto di finale di playoff di United Rugby Championship. Al Loftus Versfeld di Pretoria, immersi nell’altura, si sfidano i sudafricani, giunti secondi in classifica, e i Leoni, arrivati settimi in graduatoria e alla prima volta ai playoff da quando la competizione si chiama URC.

CRONACA PARTITA

Pronti, via e i Bulls vanno subito avanti con la meta di Arendse che in velocità sfugge alla difesa biancoverde; Goosen trasforma. I Leoni soffrono, ma si difendono con le unghie e risalgono il campo, conquistando un piazzato. Rhyno Smith calcia e centra i pali, dando i primi tre punti ai suoi. Viene annullata una meta ai biancoverdi per un fuorigioco fischiato a Ruzza dal Tmo. Sul cambiamento di fronte i sudafricani vanno ancora in meta con la doppietta di Arendse, servito a rimorchio da Goosen. Il mediano di apertura casalingo converte e Bulls avanti 14-3. Il Benetton non molla la presa e trova la prima meta del pomeriggio: fallo battuto velocemente da Uren, trasmissione rapida del pallone con Fekitoa che apre a Onisi Ratave, bravo a schiacciare in tuffo in meta. Smith non trasforma. I Bulls guadagnano una punizione da metà campo e Goosen è bravo ad allungare il vantaggio sul più 11 (17-8) con cui si chiude il primo tempo. In precedenza Garbisi è subentrato a Fekitoa, colpito da una testata di Arendse.

Inizia la ripresa e Fekitoa torna in campo. Fallo in mischia dei Bulls e i Leoni vanno ai pali. Rhyno Smith non sbaglia e tre punti aggiuntivi per i biancoverdi. Cambi tra gli ospiti con Niccolò Cannone e Garbisi per Iachizzi e Uren. I sudafricani conquistano un turnover e dalla piazzola Goosen è un cecchino. Subentrano Spagnolo, Lucchesi, Lorenzo Cannone e Snyman per Gallo, Bernasconi, Ruzza e Halafihi. I Leoni scavano metri e conquistano territorio. Dalla maul nei cinque metri i biancoverdi disegnano un lungo multifase con Tomas Albornoz molto bravo a battere due avversari e andare in meta. Rhyno Smith non sbaglia. I Bulls però sono cinici e vanno in meta con la sgasata di Kriel. Goosen è infallibile e sudafricani avanti 27-18. Spazio per Zilocchi al posto di Ferrari. I Leoni non si fanno intimorire e ritornano sotto il break con la marcatura pesante di Malakai Fekitoa sulla bandierina. Smith non trasforma e poi Umaga subentra a uno stremato Ratave. I Bulls ottengono una nuova punizione e Goosen porta i suoi sul 30-23. I biancoverdi avrebbero la possibilità di segnare la meta del pareggio, ma il pallone sfugge in avanti e i sudafricani passano in semifinale. La stagione dei Leoni termina in Sudafrica, al termine di una partita gladiatoria in cui i biancoverdi sono andati a un soffio da una nuova pagina storica.

VODACOM BULLS - BENETTON TREVISO 30-23

Marcature: 1′ meta Arendse tr. Goosen, 10′ p. R. Smith, 20′ meta Arendse tr. Goosen, 31′ meta Ratave, 35′ p. Goosen; 42′ p. R. Smith, 50′ p. Goosen, 58′ meta Albornoz tr. R. Smith, 61′ meta Kriel tr. Goosen, 66′ meta Fekitoa, 74′ p. Goosen.

Note: Trasformazioni: Vodacom Bulls: 3/3 (Goosen 3/3); Benetton Rugby 1/3 (R. Smith 1/3). Punizioni: Vodacom Bulls: 3/4 (Goosen 3/4); Benetton Rugby 1/1 (R. Smith 1/1). Man of the match: Onisi Ratave (Ben).

Vodacom Bulls:

15 Willie Le Roux, 14 Sebastian De Klerk, 13 David Kriel, 12 Harold Vorster, 11 Kurt-Lee Arendse (29′ Sergeal Petersen), 10 Johan Goosen, 9 Embrose Papier, 8 Cameron Hanekom (60′ Jannes Kirsten), 7 Elrigh Louw, 6 Nizaam Carr, 5 Ruan Nortje (C), 4 Ruan Veermak (67′ Reinhardt Ludwig) 3 Wilco Louw (67′ Francois Klopper), 2 Johan Grobbelaar (46′ Akker Van der Merwe), 1 Gerhard Steenekamp (67′ Simphiwe Matanzima).

A disposizione: 21 Keagan Johannes, 22 Chris Smith

Head Coach: Jake White.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello, 13 Ignacio Brex, 12 Malakai Fekitoa (30′ Alessandro Garbisi, 40′ Malakai Fekitoa), 11 Onisi Ratave (69′ Jacob Umaga), 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren (45′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (50′ Lorenzo Cannone), 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza (52′ Eli Snyman), 4 Edoardo Iachizzi (44′ Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (64′ Giosuè Zilocchi), 2 Bautista Bernasconi (52′ Gianmarco Lucchesi), 1 Thomas Gallo (50′ Mirco Spagnolo).

Head coach: Marco Bortolami.

Arbitro: Mike Adamson (SRU).

Assistenti: Sam Grove-White (SRU) e Adam Jones (WRU).

TMO: Ben Whitehouse (WRU).