Sudafrica, coccodrillo si mangia uno squalo VIDEO

SUDAFRICA - Un coccodrillo del Nilo lungo 5 metri, uno squalo dello Zambesi, una lotta tra due dei più terribili predatori. Ad avere la meglio, come si evince da un video del fotografo Mark Ziembicki, è stato il rettile, che ha divorato l’avversario.

L’incredibile scena è stata filmata in Sudafrica e ha fatto il giro del web. Secondo quanto riportato da Ziembicki su Instagram, le precipitazioni superiori alla media nell'entroterra lungo la costa orientale del Sud Africa questo inverno hanno portato a scarichi fluviali ad alto volume e un'abbondanza di cibo per i cocodrilli alla foce degli estuari dei fiumi poiché le specie di acqua dolce vengono trascinate lungo il fiume nelle acque costiere saline. Naturalmente non si tratta di uno scontro titanico con un possente squalo bianco, ma nella maggior parte dei casi di veri e propri ‘spuntini', dato che le specie di squali predate dagli alligatori sono generalmente – ma non sempre – piuttosto piccole.

Tuttavia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sebbene si tratti di specie che vivono in ambienti diversi i contatti sono molto più comuni di quel che si possa pensare.