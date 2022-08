Successo per lo stage di Karate Jesolo 2022

CASTELFRANCO - Si è concluso giovedì lo Stage di Jesolo 2022, evento che ha coinvolto più di 100 karateka da diverse Regioni. Gli allenamenti si sono svolti nella splendida cornice del Villaggio Marzotto di Jesolo, al cui interno si trova il PalaMarzotto.



Le tante figure di spicco hanno reso indimenticabili i cinque giorni di "fatiche" (21/25 agosto): da Mattia Busato (Nazionale Kata), passando per Angelo Crescenzo (Nazionale Kumite), fino ad arrivare a Roberto Bacchilega (Maestro Storico del Karate Italiano, 7° Dan). A conclusione del percorso c'è stata la visita di Davide Benetello (Vice Presidente settore Karate Fijlkam), oltre che quella di Giosuè Erissini (Presidente Fijlkam Veneto). Entrambi i dirigenti della Federazione hanno tenuto un discorso ai giovani atleti, puntando sulla parte motivazionale e legata alla passione nei confronti del Karate.



Gli allenamenti sono stati tenuti da diversi coach delle società di riferimento dello stage (tra cui Germinal Sport Target, AKS, TSKS, Nenryukan): Leonardo Alberton, Paride Bressan, Niki Mardegan, Roberto Bacchilega, Leonardo Marchi, Federico Zanon e Marco Zocca.



La presenza dei due atleti Olimpici sopracitati è stata fondamentale per dare un esempio ai tanti giovani, che hanno così potuto rapportarsi con figure di spicco in ambito Nazionale e Internazionale. Sia Mattia Busato (CSO Esercito, cresciuto nel Germinal Sport Target) che Angelo Crescenzo (CSO Esercito, cresciuto nello Shirai Club S. Valentino) sono stati prodighi di consigli, il loro apporto è stato il vero valore aggiunto dello Stage.

Non sono mancati i momenti di aggregazione all'interno della struttura jesolana, i ragazzi si sono potuti svagare grazie a spiaggia, piscina, beach volley, ping pong e tanto altro.

Gli allenamenti sono stati suddivisi per fasce orarie, partendo al mattino con le tecniche del Karate Vitale. Il Maestro Roberto Bacchilega ha intrattenuto tutto il gruppo con la consueta competenza, riscontrando la massima attenzione da parte dei ragazzi. A seguire preparazione atletica specifica sia per il kata che per il kumite, mentre durante i pomeriggi c'è stato spazio per affinare le tecniche delle due discipline.



Infine, ma non meno importante, c'è stata la partecipazione di Karateka.it, blog di riferimento del Karate Italiano. Grazie alla collaborazione come media partner dell'evento la cassa di risonanza per lo Stage è stata amplificata, permettendo a tutti di restare aggiornati con le giornate di allenamento.

Niki Mardegan, DT Sport Target: "C'è tantissima soddisfazione per l'ottima riuscita di questo Stage. Ringrazio Mattia Busato e Angelo Crescenzo per aver contribuito a renderlo ancora più speciale, i ragazzi hanno potuto apprendere molto da due atleti di questo calibro. Come Sport Target è il terzo anno consecutivo che ci avvaliamo del PalaMarzotto per i nostri allenamenti pre stagione, allargare il discorso coinvolgendo diverse società è stata un'idea vincente. Ringrazio i Maestri che hanno aderito a questa splendida iniziativa, aver poi avuto le telecamere di Karateka.it è stato un ulteriore aspetto vantaggioso. Ringrazio Davide Benetello, la sua presenza ci ha fatto molto piacere.



Discorso che vale anche per Giosuè Erissini, persona che stimo molto sia umanamente che sportivamente. Ci auguriamo che questo progetto possa vedere ancora più partecipazioni il prossimo anno. Ho visto competenza da parte dei tecnici e voglia di imparare da parte dei ragazzi, chiunque si è calato alla perfezione con i metodi di lavoro proposti".