Successo per il GP Concordia Moglianese

TREVISO - Domenica 15 Settembre,la bocciofila Concordia Moglianese di Mogliano Veneto (TV) ha ottimamente organizzato il "Gran Premio Concordia Moglianese", gara Regionale di bocce con la partecipazione di 81 coppie delle categorie B/C rappresentanti società delle province di Ferrara,Rovigo Padova Verona Vicenza,Venezia e Treviso.Le fasi eliminatorie si sono svolte al mattino nei bocciodromo della marca,le finali nel pomeriggio alla presenza di una splendida cornice di pubblico.La manifestazione ha visto la meritata vittoria del giovani Kevin Della Schiava e Thomas Padovani alfieri della veronese Old Vigasio superando nella finale i trevigiani Walter Zanetti e Ivano Zaffalon portacolori della San Bartolomeo, buona la prova delle formazioni della società organizzatrice Giorgio Bonotto-Roberto Zuin e Marino Donà-Lucio Milan. La classifica finale: 1^ class. Dalla Schiava Kevin-Padovani Thomas (Old Vigasio,Vr), 2^ class.Zaffalon Ivano-Zanetti Walter (San Bartolomeo,Tv), 3^ class. Didone' Egidio-Stocco Dante ( Giorgione3villese,Tv),3^class.Bonotto Giorgio - Zuin Roberto( Concordia Moglianese,Tv), 5 class.Milan Lucio-Dona' Marino (Concordia Moglianese,Tv), Zampieri-Noe' ( USB Zelarino, Ve), Follador- Di Lullo ( Ai 3 Mulini,Pd), Giustini- Dalla Pupa ( San Sebastiano,Ve),Barzaghi - Barellas( Serenissima,Ve),Mandruzzato- Toso (Virtus Murano,Ve), Zanaga-Zanetti (08 Brugine,Pd), ha diretto il signor Saviolo Marco, Aiab Venezia. Appuntamenti: A Villorba (Tv) presso il bocciodromo comunale di via Nobel, 3 organizzata dalla bocciofila Boschetto Villorba è in corso di svolgimento il “Memorial Giovanni Naples “ gara regionale serale a cui partecipano 61 coppie delle categorie A/B/C rappresentanti società delle province di Verona,Vicenza,Padova,Venezia,Bergamo,Ferrara,le finali giovedi 19 settembre ore 20,00,dirige Francesco Primon Aiab di Vicenza. Domenica prossima 22 settembre l’Olimpia di Treviso organizza una gara nazionale di alto livello, denominata “Memorial Camolei”, con 46 individualisti della categoria A, le finali domenica pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Meneghetti a Treviso, dirige Valter Driol Aiab di Venezia.

Paolo Tortato