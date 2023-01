Successo di spettatori per Concerto di Capodanno a Venezia

VENEZIA - È stato ancora un grandissimo successo e una fortissima emozione per milioni di italiani: il Concerto di Capodanno in Fenice con Daniel Harding alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, insieme ai solisti Federica Lombardi e Freddie De Tommaso, ha incantato il pubblico che ha gremito la sala della Fenice e gli spettatori che da casa hanno seguito la diretta su Rai1. In particolare, l'evento televisivo ha raggiunto il 26,4 % di share e 3.283.0000 spettatori. Successo di share dunque ma anche sui social network e nel web: il sito www.teatrolafenice.it, nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 14.00 di ieri, ha registrato quasi 7000 accessi contemporanei; numerosissime le interazioni dei follower di Twitter che dalla mattinata fino alla serata di ieri hanno contribuito a piazzare l'hashtag ufficiale dell'evento (#capodannofenice) tra i primi trend in Italia. Instagram ha registrato 5.000 visite alla pagina, centinaia di menzioni e oltre 100.000 visualizzazioni delle storie e dei post. Sulla pagina Facebook le visualizzazioni dei video dal 29 gennaio all'1 gennaio hanno superato le 200.000, mentre le visualizzazioni sui post solo della giornata di ieri ben 292074. I dati confermano ancora una volta l'importanza e la grande popolarità del programma realizzato dalla Fenice e da Rai Cultura, i cui protagonisti sono stati il direttore Daniel Harding, alla testa dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, il maestro del Coro Alfonso Caiani, il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso, e i ballerini del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo che hanno danzato su coreografie di Davide Bombana nei video che hanno accompagnato la musica trasmessa in diretta televisiva, registrati da alcuni luoghi cult di Venezia. Il programma musicale aperto dall'esecuzione del Lacrimosa dal Requiem di Wofgang Amadeus Mozart quale omaggio alla memoria del Papa emerito Benedetto XVI proseguiva spaziando tra una serie di brani amatissimi del repertorio lirico firmati Wolfgang Amadeus Mozart, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. A dare il la è stata l'ouverture delle Nozze di Figaro di Mozart, cui ha fatto seguito il celeberrimo Panorama dalla Bella addormentata di Čajkovskij. Poi due pezzi di bravura in cui sono spiccate le voci rispettivamente del soprano e del tenore: "Casta diva" dalla Norma di Bellini e una pagina dal repertorio francese, "La fleur que tu m'avais jetée" dalla Carmen di Georges Bizet. È stata poi la volta del coro "Che del ciel che degli dei" dalla Clemenza di Tito, sempre di Mozart, e un pezzo orchestrale, l'intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, seguito da due arie pucciniane: "Quando m'en vo'" dalla Bohème e "Nessun dorma" dalla Turandot. L'Allegro vivace dall'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini ha fatto da introduzione al gran finale che, come ormai consuetudine, è stato con tre brani corali di grandissima presa: "Va, pensiero, sull'ali dorate" dal Nabucco di Verdi, «Padre augusto» dalla Turandot di Puccini e l'immancabile brindisi «Libiam ne' lieti calici» dalla Traviata. La replica della seconda parte del concerto, trasmessa da Rai1, è andata in onda sempre ieri, domenica 1 gennaio, su Rai5 alle ore 18.45, mentre il concerto integrale, comprensivo dell'esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 Italiana di Felix Mendelssohn Bartholdy, è stato diffuso ieri sera alle 22.30 su Rai Radio3 e sarà riproposto in differita giovedì 'grasso' 16 febbraio 2023 alle ore 21.15 su Rai5. Il Concerto di Capodanno 2022-2023 è stato coprodotto dalla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e da Rai Cultura Main partner Intesa Sanpaolo. Sarà Fabio Luisi a dirigere il concerto di Capodanno 2024 del Teatro La Fenice e i solisti saranno il soprano Eleonora Buratto e il tenore Fabio Sartori, i biglietti saranno in vendita dal 15 febbraio 2023 presso le biglietterie del teatro e sul sito internet www.teatrolafenice.it.

IL SINDACO "Il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice è stato seguito da 3.283.000 spettatori con il 26,4% di share: Venezia vince su Vienna anche quest'anno!". Lo scrive in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. "Complimenti anche a Vienna - continua - :2.217.000 spettatori con il 17% di share".