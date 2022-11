Subappalto irregolare, sequestrato il cantiere dello stadio

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova, su ordinanza del Gip, ha sequestrato il cantiere per il rifacimento della curva sud dello stadio Euganeo, e ha notificato due sospensioni ad altrettanti funzionari comunali per cinque mesi, e due divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione per altrettanti imprenditori per cinque e tre mesi, rispettivamente.

Le misure erano state chieste dalla Procure della repubblica a conclusione di un'indagine sull'appalto indetto dal Comune di Padova per il rifacimento della curva dello stadio e la costruzione di due palazzetti dello sport, per un valore di 5 milioni di euro. L'ordinanza di sospensione è stata notificata al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori in carica all'epoca dei fatti, che secondo l'accusa, in concorso con i due imprenditori, sono indagati per il reato di subappalto non autorizzato.

L'amministratore dell'impresa aggiudicataria, che ha sede a Viterbo, è indagato anche per turbata libertà degli incanti.