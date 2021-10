Si rovescia con l'auto, muore 52enne

PIOVE DI SACCO - Sabato verso le 14, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Righe a Piove di Sacco in provincia di Padova per un’auto finita rovesciata dopo aver impattato contro il muretto dell’ingresso di una proprietà: deceduto l’autista.



I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’uomo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto constatare la morte del 52enne. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.