Studio odontoiatrico senza permessi: scatta il sequestro

GORIZIA - Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando tutela salute di Roma in relazione all'abusivismo nelle professioni sanitarie, oggi i militari del Nas di Udine hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo disposto dal Tribunale goriziano, nei confronti di uno studio medico odontoiatrico situato in provincia di Gorizia.



L’atto scaturisce da un controllo ispettivo da parte di questo Nas nei confronti del citato studio professionale, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando tutela salute di Roma all'abusivismo nelle professioni sanitarie.



Durante l’ispezione igienico sanitaria sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Gorizia il direttore sanitario dello studio e l’odontotecnico che aveva effettuato delle prestazioni agli ignari pazienti.

Entrambi devono rispondere del reato di esercizio abusivo della professione medica in concorso, segnalazione dalla quale è scaturito il provvedimento di sequestro dell’intero studio dentistico. Il valore della struttura medica e dei macchinari posti in vincolo ammontano è di circa 300mila euro.



L’intervento dei Nas si era reso necessario in quanto l’odontotecnico è una figura professionale che ha il compito di creare o adattare manufatti, protesici e sviluppare dalle impronte per i pazienti, su richiesta dal dentista che, come noto, è un professionista in possesso di laurea in Odontoiatria o Medicina e chirurgia ed è iscritto all’albo degli odontoiatri, perciò solamente a lui è consentito effettuare tutte le operazioni relative all’ispezione del cavo orale del paziente.

